إجراءات جديدة لحصول مواطني المغرب على تأشيرة دخول إلى فرنسا

أعلنت القنصلية الفرنسية في ​المغرب​ "قرارًا جديدًا يبدأ تطبيقه انطلاقًا من شهر كانون الأول المقبل لحصول مواطني المغرب على تأشيرة دخول إلى ​فرنسا​".

وأوضحت وسائل إعلام مغربية أنّ "بموجب القرار الجديد، باتت إمكانية الحصول على التأشيرة متاحة فقط عبر المصالح الفرنسية الّتي توفّر خدمة استمارة إلكترونية يتمّ ملؤها بداية، من ثمّ تأتي مرحلة وكالة "TLScontact" لتحديد موعد السفر"، مبيّنةً أنّ "وكالة "TLScontact" متواجدة في مدن أغادير، مراكش، وجدة، طنجة، الدار البيضاء، الرباط وفاس".

ولفتت إلى أنّ "أسباب هذا التغيير تعود إلى الضغط الكبير على وكالة منح تأشيرة الدخول إلى فرنسا، وتأخّر بعض الخطوات في الحصول على التأشيرة"، مشيرةً إلى أنّ "على الراغبين في دخول التراب الفرنسي اتباع الإجراءات التوضيحية كافّة".