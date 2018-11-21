جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة على تقاطع النافعة الدكوانة باتجاه بولفار

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "سقوط جريح نتيجة تصادم بين ​سيارة​ و​دراجة نارية​ على الطريق الممتد من ​تقاطع النافعة​ ​الدكوانة​ باتجاه بولفار".

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