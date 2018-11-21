اشار رئيس ​تيار التوحيد​ ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه يعتذر عن تلبية الدعوة ل​عيد الإستقلال​ لأنه يعتبر أن لا إستقلال مع الفقر والحاجة والإذلال الذي يمارس على الناس ووجود مئات المظلومين في السجون، وفقدان أية خطة للتنمية ووضع حد لهجرة ​الشباب​، اضاف قائلا "أوجه في نفس الوقت التحية لجيشنا الحبيب".

شكرا لقرائتكم خبر عن وهاب: أعتذر عن تلبية الدعوة لعيد الإستقلال لأنني أعتبر أن لا إستقلال مع الفقر والإذلال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .