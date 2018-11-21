مراد: حل تشكيل الحكومة بحاجة الى إرادة قوية وقرار بالتشكيل وفق معيار موحد

شدد رئيس حزب "الإتحاد" النائب ​عبد الرحيم مراد​، على أن "حل ​تشكيل الحكومة​ بسيط ومتوافر، وهو بحاجة الى إرادة قوية وقرار بالتشكيل وفق معيار موحد"، مؤكدا أن "المشهد سيكون معقدا جداد إذا بقي رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ على موقفه وقد تطول فترة البقاء دون حكومة".

ودعا مراد في حديث تلفزيوني، الحريري الى أنه "بدل أن يرمي التهم فليكلف خاطره وليسمي أي أحد من نواب "اللقاء التشاوري" وليعطه أي حقيبة، ولكنه لا يريد الحل، فماذا يمكن لنا أن نفعل؟".