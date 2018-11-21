التحكم المروري للنشرة: قتيل و15 جريحا أمس وحركة السير كثيفة عند مداخل بيروت

أعلنت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، في حديث إلى "النشرة"، "سقوط قتيل و15 جريحًا في 13 حادث سير تمّ التحقيق فيه خلال الـ24 ساعة الماضية".

ولفتت بالنسبة إلى حركة المرور عند مداخل العاصمة ​بيروت​، إلى أنّ "عند المدخل الجنوبي، الحركة كثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار ومن خلدة باتجاه ​الاوزاعي​. أمّا عند المدخل الشمالي، فالحركة كثيفة من ​الضبية​ حتّى أشغال ​جل الديب​"، موضحةً أنّ "عند المدخل الشرقي، حركة السير كيفة من ​اليرزة​ باتجاه الصياد. كما أنّ الوضع مشابه من ​الصالومي​ باتجاه الحايك ​جسر الواطي​ ومن ​المدينة الرياضية​ حتّى ​جسر الكولا​ ونفق سليم سلام".

وبيّنت أنّ "حركة المرور كثيفة ايضًا على جسر العدلية حتّى ​الأشرفية​، ومن ​جسر الدكوانة​ وجسر برج حمود باتجاه الأشرفية".