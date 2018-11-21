الدفاع المدني: إخماد حريق داخل سيارة رباعية الدفع في ذوق مكايل والأضرار مادية

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني بأنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل سيارة رباعية الدفع في ​ذوق مكايل​ - ​كسروان​"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".

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