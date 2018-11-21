تجدد المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية و"أنصار الله" في الحديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (مصراوي):

تجددت المواجهات بين القوات الحكومية المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في مدينة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة الحديدة إن مواجهات عنيفة تدور بأسلحة ثقيلة متوسطة شرق شارع الخمسين في الجهة الشرقية لمدينة الحديدة، وفق وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك".

وأضاف أن المواجهات امتدت إلى خلف كلية الهندسة في شارع الخمسين وصولا إلى محيط مدينة الصالح شمال شرقي مدينة الحديدة.

من جهة ثانية، ذكر المصدر أن ثلاثة أشخاص قتلوا بغارة شنها طيران التحالف على قرية بني كليب في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.