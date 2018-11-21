مبادرة الرئيس وأكاديمية عالمية للدعاة.. أبرز عناوين صحف الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ ):

تصدر الشأن المحلي عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأربعاء، التي أبرزت تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وآخر نتائج مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، وإنشاء أكاديمية عالمية لإعداد الدعاة.

فتحت عنوان "الرئيس يهنئ الشعب بالمولد النبوي"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ الشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله أمس، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :‬ "في يوم مولِد مَن حرّر العقول، وأنار القلوب، فكانت حياته تاريخاً حافلاً من الجود والعطاء والتضحية لأجل الذين لم يولدوا بعد.. ليخلّد سيرة قائد عظيم، ونبي محب كريم.. أشرقت الأرض بنور موْلده فجاء رحمةً للعالمين". وأضاف السيسي :‬ كل عامٍ وأنتم بخير، بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلّي الله عليه وسلّم.

وتحت عنوان "فحص 10 ملايين مواطن في مبادرة الرئيس"، ذكرت "الأخبار" أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سى" والكشف عن الأمراض غير السارية انتهت من المسح الطبي لـ 10 ملايين مواطن، خلال 50 يوما من بدء المبادرة أول أكتوبر الماضي في ٩ محافظات.

وأوضحت الصحيفة أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد صرحت بذلك خلال تفقدها مع اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، عددا من نقاط المسح الخاصة بالمبادرة بمحافظة الفيوم، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

وأكدت أن نسب الإصابة بفيروس سي لا تتعدي الـ 5% من ضمن المفحوصين، ثم تأتي نسب الإصابة بالسكر والضغط من 5 إلي 6%، والنتائج أظهرت أن حوالي 60% من المواطنين المفحوصين يعانون من السمنة.

وأوضحت أن محافظة الفيوم انتهت من مسح مليون مواطن..ووجهت الرائدات الريفيات بتشجيع المواطنين على المشاركة في المبادرة الرئاسية، والحضور للجان الكبد لصرف العلاج اللازم.

وأكدت أن أكثر المحافظات إصابة بمرض السمنة محافظات الحضر ومنها: الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، وأن محافظات الصعيد هي الأقل، لافتة إلى أن هناك خطة لمواجهة مرض السمنة بدأت بتوقيع بروتوكول مع وزارة التعليم العالي وعقد دورات تدريبية للتوعية بخطورة مرض السمنة الذي يؤدي إلى أمراض فتاكة وتصحيح المفاهيم الخاصة بالسير وتناول الأغذية والأغذية السريعة.

وأكدت وزيرة الصحة أن الوزارة وضعت خطة لتطوير المستشفيات الحكومية من خلال اختيار عدد من المستشفيات النموذجية منها 536 مستشفى من قطاع الصحة تطور على مراحل.

وفي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "توسع غير مسبوق فى شبكة النقل الجماعي"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات كشف النقاب عن عدد من المشروعات الكبرى وغير المسبوقة، لإقامة شبكة مواصلات حديثة ومتكاملة، تربط القاهرة الكبري بالتجمعات العمرانية الجديدة شرقا وغربا، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الشيخ زايد، لتحسين الخدمة للمواطنين والمواجهة المبكرة للاختناقات المرورية والتكدس المتوقع خلال السنوات المقبلة.

وقال عرفات، في تصريحات لـ"الأهرام"، إن الحكومة تسلمت ٣ عروض عالمية، لإقامة مشروعين لقطار "المونوريل" السريع بطول ٨٤ كيلو مترا، والذي سيتم إنشاؤه على كباري علوية، يبدأ الأول من الخط الثالث لمترو الأنفاق (العتبة ـ مصر الجديدة)، مرورا بمدينة نصر والتجمع الخامس والقاهرة الجديدة، وصولا إلى العاصمة الإدارية، بطول ٥٢ كيلو مترا.

وأوضح أن المشروع الثاني يبدأ من الخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة ـ المنيب)، وصولا إلي مدينة الشيخ زايد بطول ٣٢ كيلو مترا.

وأضاف أنه ستتم دراسة هذه العروض لاختيار الأفضل، وسرعة إنجاز هذه المشروعات لتحسين خدمة نقل الركاب، بتوفير وسائل المواصلات المريحة والحد من الزحام والتلوث، لافتا إلى أن المفاوضات مع الجانب الياباني تقترب من نهايتها لبدء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتمتد مرحلته الأولي من مصر القديمة، إلى الملك الصالح وميدان الجيزة، حتي ميدان الرماية وحدائق الأهرام والمتحف الكبير، منوها بأن المرحلة الثانية تنطلق من مصر القديمة في اتجاه صلاح سالم ومدينة نصر ثم التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.

وأكد عرفات أنه لأول مرة في مصر يجري تنفيذ هذه المشروعات الكبري في توقيت واحد، حيث يتم العمل في مرحلتين بالخط الثالث وهي المرحلة الرابعة، المقرر افتتاحها للجمهور مع نهاية ديسمبر المقبل، كما أن العمل جار بالمرحلة الثالثة من هذا الخط.

وفي موضوع آخر، ذكرت "الأهرام" أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى أكد أنه يتم حاليا إجراء تعديلات على قانون التعليم الحالى تسمح باستثناء الطلاب الموهوبين من الحاصلين على الثانوية العامة من تنسيق القبول بالجامعات بما يسمح للطالب باختيار الكلية التى يرغب فى دخولها دون التقيد بالمجموع.

وقال الوزير في كلمة ألقاها في مؤتمر التنمية المستدامة الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى- إنه سيتم تأسيس وقف خيرى بالتعاون مع وزارة الأوقاف للإنفاق من إيراداته على استكمال مسيرة إصلاح منظومة التعليم، موضحا أن اجتماعا سيعقد اليوم لبحث الترتيبات الخاصة بهذا الشأن.

وأضاف:إننا كنا نتابع التسريبات الخاصة بأسئلة الثانوية العامة عبر موقع "شاومنج"، واصفا هذا التسريب بأنه وهم كبير حيث يتم بيع هذا الوهم للطلاب بنحو 5 آلاف جنيه، وقد قمت بالفعل بشراء نماذج من هذه الاسئلة حتى أعرف ماذا يفعلون وهو ما تم بالفعل من إجراءات لقطع الطريق أمام هؤلاء المتاجرين بمشاعر أولياء الامور.

وحول الدروس الخصوصية ، أشار الوزير إلى أن ولى الأمر يدفع 500 جنيه للمدرس فى الحصة الواحدة، موضحاً أن النظام الجديد للتعليم سيقضى على هذه الظاهرة.

وطالب بتغيير أفكار الناس وثقافتهم حول تنسيق القبول بالجامعات بحيث يتم التركيز على التخصصات الجامعية التى تلبى احتياجات سوق العمل.. وقال إن اللغة العربية حاليا فى المدارس والجامعات تعيش أسوأ أحوالها فى الوقت الذى يسعى فيه أولياء الأمور لتعليم ابنائهم اللغات الأجنبية.

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "سداد الضريبة العقارية دون غرامة حتى نهاية ديسمبر"، ذكرت "الأهرام" أن الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية أكدت أن التعديلات التي تجريها وزارة المالية على قانون الضرائب العقارية الحالى ستأخذ فى اعتبارها كافة المشاكل التى ظهرت خلال التطبيق.

وقالت - خلال اللقاء الذى عقدته لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة حسن حجازى - إنه سيتم الأخذ بملاحظات المستثمرين ورجال الأعمال فيما يخص المصانع المتعثرة والمنشآت المغلقة، والصناعات الاستراتيجية.. وإن التعديلات ستتضمن مد فترة الحصر والتقييم، للوحدات السكنية على ما كانت عليه فى عام 2013، حتى نهاية ديسمبر 2020، وهو ما يعني الإبقاء على التقييم الحالى لمدة عامين دون أى تغيير ولا يتم النظر فى تعديل التقييم إلا اعتبارا من بداية 2021، مؤكدة أن القرار فى صالح المواطن لأنه يعد استقرارا للقيمة التى تم تقديرها على أساس عام 2013.

وذكرت حسين أن المصلحة تستهدف تحصيل 5.8 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي، مقابل تحصيل 3.2 مليار جنيه العام الماضى ..وأنه يمكن لأصحاب الوحدات السكنية سداد الضريبة المستحقة عن عام 2018 حتى 31 ديسمبر بدون غرامة عملا بنص القانون الذي يتيح للممول سداد الضريبة طوال العام.

وأشارت إلى أن مهلة تقديم الإقرار، والممتدة حتى نهاية يونيو 2019 تقتصر فقط على أصحاب الوحدات العقارية المعفاة من الضريبة أى التى تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه..وأنه وفقا لنص القانون فإن جميع من يمتلك وحدة عقارية يجب عليه التوجه للمصلحة لتقديم الاقرار وسداد الضريبة إن كانت وحدته خاضعة أو الحصول على الاعفاء ان كانت وحدته معفاة.

وأشارت إلى أن غرامة عدم تقديم الإقرار تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه، وأن فوائد التأخير فى سداد الضريبة يتم حسابها على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزى مضافا إليه نسبة 2%.

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان "أكاديمية عالمية .. لتأهيل الدُعَاة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن وزارة الأوقاف أعلنت استكمال كافة الإجراءات القانونية والتقنية والإدارية لإطلاق "أكاديمية الأوقاف العالمية" لتدريب وتأهيل الأئمة وإعداد المدربين من داخل مصر وخارجها، وفقاً لأحدث البرامج التدريبية. تنفيذاً لرؤي الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفال المولد النبوي الشريف بإعداد إمام مثقف مستنير.

ونقلت الصحيفة عن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قوله إن الأكاديمية ستقام بمدينة السادس أكتوبر، وسيتم تجهيزها بأحدث التجهيزات العصرية من معامل لغات وحاسبات وقاعة ترجمة كبري وتدريب وغرف فندقية على إجمالي مساحات تتجاوز بأدوارها المتكررة أحد عشر ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تزيد على مائة مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة.

وأشار إلي أن الأكاديمية تستقبل أئمة من مصر وأفريقيا والعالم، تجسيداً لدور مصر ومكانتها، وحرصها على التواصل مع جميع دول العالم خاصة أفريقيا. وأضاف أن الأكاديمية ستكون ترجمة عملية لما طلبه الرئيس السيسي في تكوين رجل الدين المثقف المستنير. مشيداً بموافقة الرئيس على تدريب بعض شباب علماء الأوقاف بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت "الجمهورية"، أن د.سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ناقشت مع بعثة البنك الدولي برئاسة إكسل بوملر، آخر تطورات برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد، والذي وفرت له تمويلاً من البنك بقيمة 500 مليون دولار لمحافظتي سوهاج وقنا.

وأوضحت الصحيفة أن البعثة اطلعت الوزيرة على نتائج زيارتها إلى المحافظتين ولقاءاتها مع المسئولين عن البرنامج، وأشادت البعثة بالتقدم الكبير في تنفيذ مشروعات البرنامج وفق الجدول الزمني ، وأكدت حرص البنك على مواصلة دعمه الكامل لمشروعات البنية الأساسية وخاصة برنامج تنمية الصعيد. كما أشادت بالتشريعات الاقتصادية في مصر، والتي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال ليصبح مناسباً لجذب المزيد من الاستثمارات.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إن محافظة سوهاج تضم 27 مشروعاً ومحافظة قنا 19 مشروعاً، يستفيد منها نحو 8.2 مليون شخص، وتساهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة في المناطق الأكثر احتياجاً.

وطالبت نصر، البنك بأن تكون أوجه الصرف مبنية على أولويات الدولة الحريصة على توجيه تمويلات كبرى للمحافظات الأكثر احتياجاً لرفع مستوى الخدمات وخاصة في مجالات البنية الأساسية التي تتوازى مع الحرص على ضخ استثمارات كبرى في كافة المجالات بمحافظات الصعيد ومنح المستثمرين مزايا تم إقرارها في قانون الاستثمار، وذلك بهدف أن يتحول الصعيد إلي جاذب للاستثمار وفق توجيهات الرئيس السيسي ويتيح فرص عمل لأبنائه بعد أن كانت بعض محافظات الصعيد الأكثر هجرة لسكانها إلي العاصمة.