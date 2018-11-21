حدث ليلًا| "القاهرة السينمائي" يخطف الأضواء.. وحماية المستهلك يتوعد مستغلي شهرة "صلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - (مصراوي):

شهد ليل أمس الثلاثاء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مختلفة، كان على رأسها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعلى المستوى الدولي، كشف دونالد ترامب عن لقاء محتمل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويرصد "مصراوي" الأحداث كالتالي:

برلمانيون: قانون الكشف عن المخدرات لعلاج الموظفين لا فصلهم

قال النائب البرلماني محمد الفيومي، إن قانون الخدمة المدنية نص على إجراء تحليل مخدرات للموظفين، وكذلك قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل الخاص والعاملين لديهم به نص مماثل.

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"النصب باسم محمد صلاح".. "حماية المستهلك" يتوعَّد مستغلي شهرة نجم ليفربول

استنكر اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، استغلال اسم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في بعض المنح الوهمية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة لكل مَن تسوّل له نفسه استغلال المواطنين.

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"ما يتعلمه الأطفال جريمة".. 34 رسالة من وزير التعليم للطلاب وأولياء الأمور

حضر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الثلاثاء، حلقة نقاشية ضمن الأسبوع العربي الأول للتنمية المستدامة، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التابعة لجامعة الدول العربية.

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"الصحة" تحذر من مكمل غذائي بالأسواق (مستند)

حذرت وزارة الصحة، من استخدام مكمل غذائي بالأسواق، مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

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بالأسماء.. 5 نواب لرئيس حزب الوفد

أظهرت النتائج النهائية لانتخابات الهيئة العليا بحزب الوفد، فوز كل من حسين منصور، وسليمان وهدان، وطارق سباق، وياسر الهضيبي، وعبدالعزيز النحاس، أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، بمنصب نائب رئيس الحزب، وذلك وفق انتخابات هيئة المكتب، التي صوت فيها أعضاء الهيئة العليا المنتخبون حديثًا.

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بالصور - في المولد النبوي.. الميادين خالية إلّا "الحسين"

بعد صلاة العصر؛ اختلفت معالم اليوم. في الصباح كانت الطرق لا تزال في غفوتها، يحّل المولد النبوي فيمسى الموظفون في إجازة رسميّة تُقرها الدولة، غير أن قلوب المُحبين كانت جاهزة لذلك اليوم، لم تذق أعينهم النوم استعدادًا للحدث، وفي ميدان الحسين، كانت الأعداد الغفيرة تهيم حُبًا في النبي.

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6 قرارات جمهورية: رئيس لجامعة المنصورة.. و5 عمداء

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، صدور 6 قرارات جمهورية تضمنت تعيين الدكتور أشرف محمد عبد الباسط بكر، رئيسًا لجامعة المنصورة.

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4 وزيرات يشاركن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

حرصت 4 وزيرات على المشاركة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، والمنعقد بدار الأوبرا المصرية، اليوم الثلاثاء.

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ترامب يكشف عن لقاء محتمل قريب مع ولي عهد السعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سوف يلتقي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان حال حضور الأخير قمة العشرين بالأرجنتين نهاية الشهر الجاري، وذلك أمام الصحفيين في البيت الأبيض.

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تدمير منصة صواريخ باليستية لمليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة اليمنية

أعلن التحالف العربي تدمير منصة صواريخ باليستية لمليشيا الحوثي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

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مسلحون يخطفون عشرات الطلاب من مدرسة في الكاميرون

قالت متحدثة باسم وزارة الاتصالات في الكاميرون إيبان كومي سليزور أمس الثلاثاء إن العشرات من الطلاب خطفوا من مدرسة في الإقليم الجنوبي الغربي المضطرب من قبل انفصاليين مشتبه بهم.

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حسن حسني: "كويس إنهم كرموني قبل ما أموت"

قال الفنان الكبير حسن حسني إنه سعيد بتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين.

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بالفيديو - شريف منير يعزف على الدرامز في القاهرة السينمائي

عزف الفنان شريف منير على آلة الدرامز في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين.

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سيلفي محمد رمضان ودوللي شاهين بإطلالة جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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رسالة "رمضان" وبداية الكداوني الفنية.. 10 تصريحات في افتتاح "القاهرة السينمائي"

أُفتتح مساء الثلاثاء، حفل الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي التي يرأسها السيناريست الكبير محمد حفظي.

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ملف أجيري.. طالع كل ما فاتك من تصريحات مدرب المنتخب في حوار استثنائي

في حوار استثنائي، حل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري ضيفًا على شاشة "أون سبورت" لأول مرة منذ توليه قيادة الفراعنة.

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