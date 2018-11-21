أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018م

صحيفة الجوهرة الرياضية : ” بشة” يرافق ” هلال الملايين ” لحاضرة ” السلاطين” ” الأزرق ” يؤدي المناورة الرئيسية ” لمعركة الجمعة.. ” الزعفوري” يعدل مواعيد التدريبات.. و”هارون” يقود ” بعثة الفاشر” منتخبنا الأولمبي يسقط سيشيل بالنيران الصديقة وينتزع ورقة الترشيح الافريقي المريخ يجابه خطر ” سوسطارة ” .. ” مأمون بشارة ” يترأس بعثة الهلال لــ” زنزبار” .. “جمال سالم ” يقود ” يوغندا ” للصمود في ” نيجيريا” .. و” الكاف” يوقف ” حكم الجلاكسي ” صحيفة قوون : هلال الملايين يرفع التمام لملحمة السلاطين ثنائية مثيرة بين امبومبو والطوربيد.. ونزار وعمار يعودان بشكل جديد منتخبنا الأولمبي يبدع ويمتع ويكسب سيشل بهدف ويتأهل لموةاجهة كينيا المريخ ينازل إتحاد الجزائر في لقاء عربي بنكهة أفريقية اكتمال الترتيبات لإنطلاقة الممتاز .. وهجام ينافس النفيدي على رئاسة الكوماندوز صحيفة الصدى : الزلفاني يشكو من الغيابات العديدة.. ومدرب الجزائري يحذر من خطورة هجوم الأحمر المريخ واتحاد العاصمة يؤدي مرانه على ملعب التحرير .. والمدرب المساعد يتوعد في صراع الكبار بالقلعة الحمراء الليلة الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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