آدم الفكي يتسلم مساهمة مالية وعينية من طفل نازح

سلم الطفل محمد عبد الله ، من معسكر كلمة للنازحين بنيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور ، والي الولاية آدم الفكي ، مبلغاً مالياً قدره (100) جنيه و(3) ملوه من القنقليز (تبلدي) والكركدي مساهمة منه للدورة المدرسية القومية (28) التي تستضيفها الولاية هذه الأيام .
وتسلم الفكي بأمانة حكومة الولاية المساهمة بنفسه ، بحضور صالح عبد الجبار ، رئيس المجلس التشريعي بالولاية ، رئيس لجنة استقطاب الدعم الشعبي للدرورة المدرسية ، وبعض أعضاء اللجنة العليا ، وابدي الوالي تقديراً واسعاً لمساهمة الطفل محمد عبد الله ، الطالب بمرحلة الأساس بإحدى المدارس ، مبيناً بحسب صحيفة الأخبار أن ذلك دلالة على تفاعل مجتمع الولاية مع الدورة المدرسية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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