آدم الفكي يتسلم مساهمة مالية وعينية من طفل نازح

سلم الطفل محمد عبد الله ، من معسكر كلمة للنازحين بنيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور ، والي الولاية آدم الفكي ، مبلغاً مالياً قدره (100) جنيه و(3) ملوه من القنقليز (تبلدي) والكركدي مساهمة منه للدورة المدرسية القومية (28) التي تستضيفها الولاية هذه الأيام .

وتسلم الفكي بأمانة حكومة الولاية المساهمة بنفسه ، بحضور صالح عبد الجبار ، رئيس المجلس التشريعي بالولاية ، رئيس لجنة استقطاب الدعم الشعبي للدرورة المدرسية ، وبعض أعضاء اللجنة العليا ، وابدي الوالي تقديراً واسعاً لمساهمة الطفل محمد عبد الله ، الطالب بمرحلة الأساس بإحدى المدارس ، مبيناً بحسب صحيفة الأخبار أن ذلك دلالة على تفاعل مجتمع الولاية مع الدورة المدرسية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)