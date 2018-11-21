ضبط شاب يرتدي النقاب بالمولد في أم درمان

ضبطت الشرطة شاباً يرتدي النقاب للتخفي في احتفال المولد بأم درمان أمس الثلاثاء . وذكرت مصادر شرطية أن الشاب ضبط داخل تجمع نسائي بالمولد بعد اشتباه قوة الشرطة المرابطة هناك للتأمين، فيما قيدت الشرطة وبحسب صحيفة الإنتباهة بلاغاً في مواجهة الشاب . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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