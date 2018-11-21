الطقس: أجواء غائمة وانخفاض على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا غائم، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وخلال ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا

كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، يوم الجمعة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما، وباردا نسبيا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما، وباردا، مع تساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما، وباردا، مع تساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.