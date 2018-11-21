شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي في كابل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أدان الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابل أمس وأدى لمقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن الاستهداف المتعمد للمدنيين هو انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي، وشدد على ضرورة بذل كل الجهود لتقديم الجناة إلى العدالة.

وقدم الأمين العام تعازيه الحارة لأسر الضحايا ولحكومة أفغانستان، وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.