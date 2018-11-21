شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختفاء رئيسها السابق.. «الإنتربول» تنتخب رئيساً جديداً اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تنتخب منظمة الشرطة الجنائية الدولية “إنتربول”، رئيساً جديداً لها اليوم الأربعاء، بعد اختفاء الرئيس السابق في الصين قبل شهرين.

ويبدو أن أبرز المرشحين هما القائم بأعمال رئيس المنظمة، الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ، ونائب رئيسها الروسي، ألكسندر بروكوبتشوك.

وأثار ترشح الأخير الجدل من الدول الأعضاء التي لديها علاقات متوترة مع موسكو، مثل الجمهوريات السوفيتية السابقة (أوكرانيا وليتوانيا وإستونيا).

ويوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جاريت ماركيز، إن الولايات المتحدة تدعم “بقوة” المرشح الكوري الجنوبي كيم.

وكانت منظمة الإنتربول، التي تتخذ من ليون مقراً لها، قالت الشهر الماضي إن اختفاء رئيسها السابق مينغ هونغوي هي قضية يتعين على الصين وفرنسا حلها.

وقالت السلطات الصينية إن مينغ اعتقل بتهمة الفساد. ويزعم أنه استقال غيابياً.

ويجب أن يكمل الرئيس الجديد للمنظمة الفترة المتبقية من ولاية مينغ، حتى عام 2020.