انت الان تتابع الرئيس الأمريكي يقدم إجابات مكتوبة على أسئلة مولر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لا يزال روبرت مولر يتابع التحقيق في مسألة تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، فى الوقت الذى ينفى فيه الرئيس الأمريكي أى تواطؤ مع موسكو.

قال رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ترامب قدم إجابات مكتوبة على أسئلة مقدمة من المحقق الخاص روبرت مولر، فيما يجريه من تحقيقات بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية التى أجريت عام 2016. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال جولياني في بيان إن معظم ما طُرح من أسئلة أثار مشكلات دستورية خطيرة وتجاوز نطاق تحقيق يحظى بمشروعية. لكنه أضاف أن الرئيس ترامب قدم «تعاونا غير مسبوق» وأن الوقت حان «لإنهاء هذا التحقيق». ورفض متحدث باسم مولر التعليق.

وعندما عين مولر محققا خاصا في مايو 2017، قال رود روزنشتاين، نائب وزير العدل، إن التحقيق سيشمل أي أمور تثور أو قد تنبع مباشرة من التحقيق، في تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا أثناء انتخابات 2016. ونفى ترامب أي تواطؤ مع موسكو ووصف تحقيق مولر بأنه «حملة اضطهاد»، ونفت روسيا أيضا أي تواطؤ. وفي

وعندما عين مولر محققا خاصا في مايو 2017، قال رود روزنشتاين، نائب وزير العدل، إن التحقيق سيشمل أي أمور تثور أو قد تنبع مباشرة من التحقيق، في تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا أثناء انتخابات 2016. ونفى ترامب أي تواطؤ مع موسكو ووصف تحقيق مولر بأنه «حملة اضطهاد»، ونفت روسيا أيضا أي تواطؤ. وفي وقت سابق، قال جولياني لوكالة «رويترز» إن ترامب سيجيب على الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت حملته تآمرت مع موسكو ولن يرد على الأسئلة المتعلقة بما إذا كان سعى إلى عرقلة التحقيق وهو في المنصب الأمر الذي يحقق فيه مولر أيضا. وقال مصدر الأسبوع الماضي إن من بين الموضوعات التي شملتها إجابات ترامب اجتماع عقد في يونيو 2016 بين دونالد ترامب الابن وأعضاء آخرين في حملة ترامب ومجموعة من الروس. ونفى ترامب الصيف الماضي علمه بالاجتماع في برج ترامب مع الروس الذين وعدوا حملة ترامب بنشر معلومات تضر بمنافسته الديمقراطية في انتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون. وخلصت وكالات مخابرات أمريكية إلى تدخل روسيا في الانتخابات في مسعى لترجيح الكفة ناحية ترامب بتقويض كلينتون. ووجه مولر بالفعل اتهامات لبعض المساعدين السابقين لترامب، ومن بينهم مدير حملته ومستشاره السابق للأمن القومي، وكذلك لعدد من الأفراد الروس والكيانات الروسية. ويتفاوض محامو ترامب منذ العام الماضي مع محققي مولر بخصوص ما إذا كان الرئيس سيجلس في مقابلة، وقدم ترامب نفسه إجابات مختلطة. وقال في مقابلة مع «فوكس نيوز»، أذيعت يوم الأحد إنه لم يكن من المحتمل أن يوافق على مقابلة، مفسرا ذلك بقوله: «ضيعنا ما يكفي من الوقت في هذه الملاحقة وربما تكون الإجابة أننا انتهينا من الأمر». ولم يتضح ما إذا كان مولر سيستدعي ترامب للإدلاء بإفادة، الأمر الذي من المرجح أن يطلق معركة قانونية وسياسية. وأقال ترامب في وقت سابق هذا الشهر وزير العدل جيف سيشنز، وعين ماثيو ويتكر قائما بأعمال وزير العدل، الأمر الذي جدد الدعوات لإصدار تشريع لحماية التحقيق الذي يجريه مولر. وعارض ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ هذا التشريع. وشهد الحزب الجمهوري حالة من الانقسام حول تمرير تشريع لحماية المدعي الخاص روبرت مولر، الذي يشرف على التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016. ومنذ انتهاء الانتخابات النصفية، أصبح مصير تحقيق مولر مصدر قلق لبعض أعضاء مجلس الشيوخ، خاصة بعد أن أجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، النائب العام جيف سيشنز على الاستقالة، وقام بتعيين ماثيو ويتكر نائبا عاما بالوكالة. ويقود السيناتور الجمهوري جيف فليك ولاية أريزونا، الفريق الجمهوري المؤيد لتمرير تشريع يضمن الحماية للمدعي مولر، ويحصنه من أي عوامل سياسية قد تؤدي إلى الإطاحة به، وهدد فليك، وهو عضو بارز في اللجنة القضائية، بعرقلة ترشيحات ترامب للقضاة، إذا لم تتم الموافقة على مشروع القانون الذي قدمه لحماية مولر وتحصينه من الطرد من دون أسباب وجيهة. ويطالب فليك بتبني تشريع يقضي بتعديل قواعد وزارة العدل، يمنح للقاضي مهلة 10 أيام ليقرر ما إذا كان طرد أي مستشار خاص جاء لسبب وجيه أم لا، وعليه يمكن وقف قرار الطرد حتى لو جاء من الرئيس. وقال إن هناك دعما متزايدا لتمرير مشروع القانون، وإنه سيتمكن، مع استمرار ممارسة الضغط، من وضع هذا القانون على الطاولة، أو وضعه كجزء من فاتورة الإنفاق، لذا فهو جزء من تشريع لا بد منه.

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