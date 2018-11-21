وزير الخارجية الأمريكي: العقوبات استهدفت مخطط إيران لدعم الأسد وحزب الله وحماس

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن العقوبات الأمريكية التي فرضتها وزارة الخزانة استهدفت المخطط الروسي الإيراني لدعم الأسد وتمويل مليشيا حزب الله وحركة حماس.

وأضاف أن "العقوبات ترسل رسائل واضحة بأن هناك عواقب خطيرة لكل من ينقل النفط إلى سوريا، أو يحاول التهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على الأنشطة الإرهابية لإيران".

وتابع بومبيو أنه "على خامنئي أن يقرر أيهما أكثر أهمية؛ إنفاق أموال الشعب الإيراني على الإيرانيين، أم على نظام الأسد وحزب الله وحماس والإرهابيين الآخرين".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، في وقت سابق من اليوم، فرض عقوبات على 3 مؤسسات و6 أفراد على خلفية نقل شحنات نفط إلى سوريا.

وذكر بيان للوزارة أن فرض العقوبات يستهدف شبكة إيرانية تنقل النفط إلى النظام السوري برئاسة بشار الأسد، وتستخدم عائداته لتمويل مليشيات فيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية.

والأفراد المدرجون في بيان للوزارة هم إيرانيان وروسي وسوري وعراقي ولبناني. واثنان من الكيانات المشمولة بالعقوبات مقرهما روسيا والثالث في إيران.