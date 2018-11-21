شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تعليم البرلمان يطالب "شوقى" بإعادة النظر فى نظام الثانوية بـ3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عبد الرحمن برعى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، بإعادة النظر فى احتساب درجات الثانونية العامة على 3 أعوام، مشيرا إلى أنه من الصعب الآن القضاء على الدروس الخصوصية.

وقال عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الأسر المصرية كانت تتحمل الثانوية العامة بصعوبة عندما كانت عامين، وعندما تكون 3 أعوام سيزيد هذا من أعباء الأسرة، خاصة أن ظاهرة الدروس الخصوصية ما زالت مستمرة حتى الآن.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى أن أجهزة التابلت التى ستوزعها الوزارة على المدارس سيتم تجريبها خلال أيام مع 3 محافظات وهم محافظات القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، كعينة استطلاعية، قبل أن يتم تطبيقها على جميع أنحاء الجمهورية.

ولفت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى أن امتحانات منتصف العام ستكون بالورقة والقلم على جميع المستويات ولن تكون من خلال أجهزة التابلت أو الحساب الألى، حيث أن الطلاب لم يستلموا حتى الآن أجهزة التابلت.