قاض أمريكي يفرج عن عراقيين احتجزتهم إدارة ترامب

أمر قاض أمريكي حكومة الرئيس دونالد ترامب بالإفراج عن أكثر من 100 عراقي، احتجزتهم لأكثر من ستة أشهر، بينما كانت تسعى لترحيلهم، وقال إن الحكومة تصرفت بشكل «خسيس» وقدمت بيانات «كاذبة بشكل واضح» في تلك القضية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، انتقد قاضي يدعى مارك جولدسميث، في ميشيغان، الحكومة الأمريكية بشدة بسبب التلكؤ والتباطؤ في متابعة أوامر المحكمة، وقيامها بتقديم بيانات غير صحيحة بشأن استعداد العراق لقبول مواطنيه الذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة.



وقال جولدسميث: «تصرفت الحكومة بشكل خسيس في هذه القضية بتقاعسها عن الالتزام بأوامر...