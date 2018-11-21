"ترامب" يقدم إجابات على أسئلة "مولر" بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016

قال رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ترامب قدم إجابات مكتوبة على أسئلة من المحقق الخاص روبرت مولر في التحقيق الذي يجريه عن تدخل روسيا في انتخابات 2016.

وأضاف جولياني في بيان إن "معظم ما طرح من أسئلة أثار مشكلات دستورية خطيرة وتجاوز نطاق تحقيق يحظى بمشروعية"، لكنه أضاف أن الرئيس قدم "تعاونا غير مسبوق" وأن الوقت حان "لإنهاء هذا التحقيق"- نقلًا عن "سكاي نيوز عربية".

ورفض متحدث باسم مولر التعليق، وعندما عين مولر محققا خاصا في مايو 2017، قال رود روزنشتاين، نائب وزير العدل، إن التحقيق سيشمل "أي أمور تثور أو قد تنبع مباشرة...