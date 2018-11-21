جابري أنصاري اجتمع مع دي ميستورا للبحث بمحادثات السلام في سوريا

بحث كبير مستشاري وزير ​الخارجية الإيرانية​ في الشؤون السياسية الخاصة ​حسين جابري أنصاري​، مع المبعوث الأممي إلى ​سوريا​ ​ستيفان دي ميستورا​، الّذي التقاه في ​سويسرا​، بموضوع السلام في سوريا. والتقى جابري أنصاري الّذي يزور سويسرا منذ الإثنين عددًا من الشخصيات السياسية السورية المعارضة أيضًا. وتمحورت المباحثات حول "العقبات الّتي تعترض سبيل تشكيل لجنة ​الدستور السوري​ وجدول أعمال الجولة ​الجديدة​ من الاجتماع الدولي للسلام في سوريا الّذي سيُعقد الاسبوع المقبل في العاصمة الكازاخية ​أستانا​".

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