وزير خارجية تركيا: شراء صواريخ "إس-400" الروسية صفقة محسومة لا يمكن إلغاؤها

ركّز وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​ على أنّ "شراء ​تركيا​ لنظام "إس-400" الدفاعي الصاروخي الروسي هو "صفقة محسومة" ولا يمكن أن تلغيها".

ولفت في تصريح صحافي إلى أنّ "أنقرة تحتاج إلى مزيد من المشتريات الدفاعية الّتي يمكن الحصول عليها من ​الولايات المتحدة الأميركية​".