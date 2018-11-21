وزير خارجية تركيا: شراء صواريخ "إس-400" الروسية صفقة محسومة لا يمكن إلغاؤها

ركّز وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو على أنّ "شراء تركيا لنظام "إس-400" الدفاعي الصاروخي الروسي هو "صفقة محسومة" ولا يمكن أن تلغيها".
ولفت في تصريح صحافي إلى أنّ "أنقرة تحتاج إلى مزيد من المشتريات الدفاعية الّتي يمكن الحصول عليها من الولايات المتحدة الأميركية".
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