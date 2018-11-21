الحلبوسي أكد لبوغدانوف حرص العراق على الاستفادة من خبرات روسيا بمجال الطاقة

أكّد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، "حرص العراق على توطيد العلاقات مع روسيا بخاصّة في مجالي إعادة الإعمار والاستثمار، وعلى الاستفادة من الخبرة الروسية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية".
وشدّد خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والوفد المرافق له، حيث تمّ البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافّة، على "استمرار وتعزيز عمل مركز بغداد للتعاون الرباعي بين العراق وسوريا وروسيا وإيران لتبادل المعلومات الاستخبارية، بوصف المعركة المقبلة مع الإرهاب هي معركة استخبارية لملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة".
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