الحلبوسي أكد لبوغدانوف حرص العراق على الاستفادة من خبرات روسيا بمجال الطاقة

أكّد رئيس مجلس النواب ​العراق​ي، ​محمد الحلبوسي​، "حرص العراق على توطيد العلاقات مع ​روسيا​ بخاصّة في مجالي إعادة الإعمار والاستثمار، وعلى الاستفادة من الخبرة الروسية في قطاعات الطاقة و​البنى التحتية​".

وشدّد خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ​ميخائيل بوغدانوف​ والوفد المرافق له، حيث تمّ البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافّة، على "استمرار وتعزيز عمل مركز بغداد للتعاون الرباعي بين العراق و​سوريا​ وروسيا و​إيران​ لتبادل المعلومات الاستخبارية، بوصف المعركة المقبلة مع ​الإرهاب​ هي معركة استخبارية لملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة".