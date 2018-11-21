الدفاع الروسية: جثث القتلى في دوما والمصابين لم يعرضوا حتى الآن

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أنه |لم يتم حتى الآن عرض المصابين من مكان حادث الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما السورية أو جثث القتلى"، مشيرةً إلى أنه "بحسب بيانات "​الخوذ البيضاء​" قتل ما بين 300 و 1700 شخص، لكن حتى الآن لم يتم عرض المصابين، الذين يجب أن يكون عددهم لا يقل عن ثلاثة أضعاف، ولا جثث الناس الذين لقوا حتفهم في هذا الحادث".

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