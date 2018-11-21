"فنجان قهوة" يكتب الفصل الأخير في قصة حب "أحمد وهند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "أحمد" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة لتطليق زوجته، لتعذيبها طفلهما نتيجة تسببه في كسر "فنجان" قهوة.

وقال أحمد، في دعواه التي حملت رقم 1438 لسنة 2018 "مراتي كهربت ابننا بسبب كسر فنجان القهوة بتاعها وهي بتتفرج على التلفزيون".

وأضاف "أحمد. م"(33 سنة)، سائق ميكروباص، تزوجت من بينت الجيران "هند. س"(29 سنة)، ربة منزل، زواج نابع عن قصة حب استمرت سنة ونصف، أثمر عن إنجاب طفلنا "عمار" 5سنوات.

وتابع الزوج "كنت بحبها أكتر من نفسي وعشنا قصة جميلة، حتى رزقنا الله بطفلي، الذي ملأ حياتنا بالسعادة، حتى أنقلب حال زوجتي وتغيرت بدون أسباب".

يشكو أحمد للمحكمة بقوله إن زوجته زيلته ونجلها في قائمة اهتماماتها حتى اعتدت عليه بالتعذيب والضرب والكهرباء لتسببه في كسر "فنجان القهوة" الخاص بها.

يقول إن ابنهما كاد أن يفقد حياته، ودخل غرفة الإنعاش بعد تعدي والدته عليه، لافتًا إلى أن الأطباء كانوا سيحررون محضرًا ضد الأب لاعتقادهم أنه هو من اعتدى عليه، وحينما طالبهم بالانتظار وتأجيل تحرير المحضر لحين تماثل ابنه للشفاء، وسماع شهادته أخبرهم الطفل بأن والدته هي من اعتدت عليه "ماما علقتني وكهربتني بسبب كسرى الكوباية".

يختتم "أحمد": لم أراها منذ سماع تلك الكلمات، فقد هربت إلى منزل أسرتها وحينما ذهبت لمواجهتها رفضت مقابلتي، ورفض والدها فكرة الطلاق بشدة، وكلما سألت طفلي عايز تشوف أمك يرفض، فقررت التخلص منها".​