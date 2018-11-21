محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف: يترأس البابا ثيودروس الثاني بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، اجتماع المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 29 من نوفمبر الجاري بالمقر البطريركي بالإسكندرية. يشارك في الاجتماع 29 من المطرانيات والمطارنة، منها مطرانية القاهرة والإسكندرية ويرأسه بطريرك الروم الأرثوذكس، ويشارك فيه عدد من المطرانيات الخارجية لطائفة الروم الأرثوذكس، من بينها مطرانية أكسوم بإثيوبيا، نيروبي بكينيا، زيمبابوى وأنجولا، نيجيريا.

شكرا لقرائتكم خبر عن ​بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس اجتماع المجمع المقدس 26 نوفمبر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .