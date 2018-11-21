انت الان تتابع أجيري: الشناوي حارس مصر الأول.. وهذا ما قاله لي كوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٨ ص

محمد الشناوي

كشف المكسيكي، خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن كواليس تواصله مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب الفراعنة، عقب خلافته في نفس المنصب قبل أشهر. وقال أجيري، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة «ON sport»، إن كوبر أخبره بعدم مواجهته لأية مشكلات على المستوى التكتيكي طوال فترة عمله مع منتخب مصر التي استمرت لنحو 3 سنوات. وأضاف أجيري: «كوبر أخبرني أيضًا بأن اللاعب المصري يحب أي مدير فني».

وتابع أجيري: «كوبر أخبرني أيضا بأن اللاعب المصري لديه قدرة على الاستيعاب الخططي والتكتيكي بشكل سريع وتنفيذه بشكل متقن».وكشف مدرب الفراعنة، عن تفاجئه بالمستوى الذي ظهر به باهر المحمدي، لاعب الإسماعيلي مع المنتخب، مؤكدًا أنه أثبت كفاءته خلال المباريات التي خاضها مع الفريق.وعن حراسة المرمى، شدد أجيري،