انت الان تتابع نادر شوقي: محمد محمود متمسك بالانتقال للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٥٦ ص

محمد محمود - لاعب وادي دجلة

قال نادر شوقي، وكيل محمد محمود، لاعب وادي دجلة، إن الأخير متمسك بالانضمام للنادي الأهلي خلال فترة انتقالات يناير المقبلة، موضحًا أن هناك 3 جهات ستقرر انضمام محمود للقلعة الحمراء، وهم دجلة والأهلي واللاعب. وأكد شوقي في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»: «محمد محمود رغبته هي الانتقال للأهلي، والزمالك دخل في المفاوضات بشكل غير رسمي، ولكن اللاعب متمسك بالنادي الأحمر»، مشيرًا إلى أنه يملك أيضًا عرضًا من أحد الأندية الألمانية.

وكشف وكيل اللاعب، أنه سبق وعرض محمد محمود، وناصر منسي مهاجم بيراميدز الحالي عندما كان لاعبًا في الشمس، على الأهلي منذ فترة لكن النادي رفض.وعن محمد هاني، ظهير أيمن النادي الأهلي، أشار وكيل اللاعبين، أن اللاعب غضب من تصريحاته السابقة عنه، والتي قال خلالها: «الكيميا بيننا مش متوافقة».وأوضح: «محمد هاني