شكرا لقرائتكم خبر عن عضو زراعة البرلمان: ننتظر حكم القضاء فى فساد تقاوى الطماطم لتعويض الفلاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب إيهاب الغطاطى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن تقاوى الطماطم الفاسدة تسببت فى إصابة محصول الطماطم بالفيروس، موضحا أن هذه التقاوى من المفترض أن تخضع لتحليل قبل أن يتم استخدام تلك التقاوى فى زراعة محصول الطماطم.

وقال عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه ليس مع مطالب بعض النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية حول فساد تقاوى الطماطم، خاصة أن رئيس الشركة المستوردة لهذه التقاوى تم إحالته للقضاء وبالتالى لابد من انتظار قرار القضاء قبل اتخاذ أى إجراءات أخرى.

وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أنه بعد صدور حكم القضاء يمطن الرجوع بعمل تعويضات من هذه الشركة إلى الفلاحين المتضريين، بعد صدور حكم بإدانة صاحب الشركة المستوردة، بدلا من التسرع فى اتخاذ خطوات وما زال الأمر فى ساحات القضاء.

كان النائب البدر أحمد ضيف، تقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة، حول استيراد تقاوى خضر، بمليار دولار سنويا، واصفا هذا الأمربالكارثة التى تستوجب المحاسبة، متسائلا عن دور معهد البحوث الزراعية ومعهد البساتين ، لمواجهة هذه الأزمة وأن مصر بلد زراعى كيف تستورد تقاوى الخضر بما يعادل 98% من الإنتاج.