مراد: اللقاء التشاوري سيطلب اليوم موعداً من الحريري للبحث في مطلبنا

اكد النائب ​عبد الرحيم مراد​ ان النواب الستة لم يتبلغوا من رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​ انتهاء مساعيه وعلى العكس أكد انه مستمر في اي مسعى لايجاد حل وسيبقى على "السمع" وفي انتظار اي خرق في جدار الازمة.

واشار مراد في حديث صحفي، الى ان ​الرئيس ميشال عون​ والوزير باسيل يؤيدان مطالب اللقاء التشاوري وما قام به عون هو لاراحة الرئيس المكلف ​سعد الحريري​ ولتحل المشكلة بين الرئيس المكلف والنواب الستة فالازمة وطنية وسنية – سنية وبين هذين الطرفين. واكد ان اللقاء التشاوري سيطلب اليوم موعداً من الرئيس الحريري وسنتباحث معه في مطلبنا فنحن مصرون على تمثيل واحد منا اي الستة وهو يرفض تمثيل اي شخصية سنية من حصته وهنا المشكلة اما الحل لهذه المشكلة هو ما سنبحثه معه في الايام المقبلة وعلى جوابه ستتوقف الحلول فإما ان تحل المشكلة او ستتعقد اكثر.

ولمح مراد الى ان اي طروحات جديدة لم تبحث معنا ولم يشاورنا احد رسمياً في اي طرح خارج النواب الستة وعندما يطرح الامر للنقاش الجدي نقول كلمتنا. الكرة اليوم في ملعب الحريري وننتظر نتيجة اللقاء معه للبناء على اجوبته.