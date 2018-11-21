ماريو عون نفى انتهاء مبادرة باسيل: على الآخرين العمل أيضا لإيجاد حل للعقدة الحكومية

نفى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون، "انتهاء مبادرة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل والحراك الّذي يقوم به أو وقوفه مع جهة ضدّ أخرى".
وشدّد في حديث صحافي على أنّ "على الأفرقاء الآخرين العمل أيضًا لإيجاد حل للعقدة الحكومية"، لافتًا إلى أنّ "وزير الخارجية لم يعلن عن فشل المباحثات، وهو أخذ على عاتقه هذه المهمّة وسيستمرّ بها، خصوصًا أنّ من الطبيعي ألّا تُحلّ الأمور من الاجتماع الأوّل مع "النواب السنّة المستقلين" الّذي لم يكن سلبيًّا".
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