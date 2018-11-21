بوتين يلتقي نظيره الأبخازي اليوم لمناقشة آفاق توسيع التعاون بين البلدين

أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية "الكرملين"، أنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي، اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية ابخازيا راؤول خاجيمبا".
وأوضح في بيان، أنّ "خلال المحادثات، من المقرّر مناقشة الوضع الحالي وآفاق توسيع التعاون الاجتماعي الاقتصادي الثنائي بين الدولتين".
يُذكر أنّ جمهورية أبخازيا أعلنت استقلالها في عام 1994 بعد انتهاء الحرب الأبخازية - الجورجية، وأكّدت عليه في عام 1999 بعد إجراء الاستفتاء، ولكن السلطات الجورجية لم تعترف بذلك.
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