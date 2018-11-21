نادر شوقي: حسام غالي قائد وصاحب موقف

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٤٨ ص
حسام غالي
قال نادر شوقي، وكيل اللاعبين، والمسئول عن إدارة الكرة بنادى الجونة، إن حسام غالي، نجم الأهلي المعتزل، قائد وصاحب موقف، معلقًا: «سيعلم الجميع هذا الأمر في المستقبل». وأكد شوقي فى تصريحاته لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»، أن غالي دافع عن زملائه قبل كأس العالم، وكانت النتيجة حرمانه من المونديال، وتحدث بعدها رمضان صبحي وأكد أن غالي كان يدافع عن زملائه، فدائمًا ستجده فى المواقف الصعبة. وعلق وكيل رمضان صبحي، على تصريحات الأخير، وإشارته إلى الأسيوطي بدلًا من نادي بيراميدز.
وقال شوقي: «فوجئت بتصريحات رمضان صبحي وإطلاقه على نادي بيراميدز اسمه القديم الأسيوطي، وشوبير فوجئ بذلك أيضًا، وقلت لنفسي حينها رمضان عاوز مشاكل».وكشف أنه لا يعلم سبب شكوى الأهلي ضد ستوك سيتي، نتيجة عدم إرسال باقي مستحقات التعاقد مع رمضان صبحي، فالنادي الإنجليزي كانت لديه أزمة بسبب تجميد أمواله،
وقال شوقي: «فوجئت بتصريحات رمضان صبحي وإطلاقه على نادي بيراميدز اسمه القديم الأسيوطي، وشوبير فوجئ بذلك أيضًا، وقلت لنفسي حينها رمضان عاوز مشاكل».
وكشف أنه لا يعلم سبب شكوى الأهلي ضد ستوك سيتي، نتيجة عدم إرسال باقي مستحقات التعاقد مع رمضان صبحي، فالنادي الإنجليزي كانت لديه أزمة بسبب تجميد أمواله، وبمجرد إنهاء هذه المشكلة سيرسل بقية المستحقات للقلعة الحمراء.
وأضاف شوقي، أنه لم يتلق أي اتصالات من الأهلي للاستفسار عن سبب تأخر النادي في إرسال المستحقات المتبقية.
تجدر الإشارة، إلى أن حسام غالي، تقدم باستقالته من منصب المنسق العام للكرة في النادي الأهلي، وذلك عقب أنباء تعيين مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، لهيثم عرابي، في لجنة التعاقدات.
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