انت الان تتابع أجيري ينصح رمضان صبحي بالرحيل عن هدرسفيلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٤١ ص

رمضان صبحي

وجه المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، نصيحته لنجم الفراعنة رمضان صبحي، المحترف في صفوف نادي هدرسفيلد الإنجليزي، وذلك تعليقًا على عدم مشاركته في المباريات طوال الفترة الماضية، وخوضه مع المنتخب الأوليمبي وديتي تونس مؤخرًا. وقال أجيري، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة «ON sport»، إن رمضان صبحي عليه أن يبحث عن ناد آخر يمنحه فرصة أفضل في المشاركة بالمباريات، إذا شعر بضعف فرصته مع هدرسفيلد في الفترة المقبلة.

وانتقل رمضان في الصيف الماضي لصفوف هدرسفيلد تاون، عقب هبوط فريقه السابق ستوك سيتي إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ولم يظهر الفرعون المصري كثيرًا مع فريقه الجديد الذي يقوده فنيًا الألماني ديفيد فاجنر، هذا الموسم بسبب تعرضه للإصابة طوال الأسابيع الأخيرة، قبل أن يضمه شوقي غريب، للمنتخب الأوليمبي عقب