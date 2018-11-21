قاض أمريكي يفرج عن عراقيين احتجزتهم إدارة ترامب

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٣٥ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمر قاض أمريكي حكومة الرئيس دونالد ترامب بالإفراج عن أكثر من 100 عراقي، احتجزتهم لأكثر من ستة أشهر، بينما كانت تسعى لترحيلهم، وقال إن الحكومة تصرفت بشكل «خسيس» وقدمت بيانات «كاذبة بشكل واضح» في تلك القضية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، انتقد قاضي يدعى مارك جولدسميث، في ميشيغان، الحكومة الأمريكية بشدة بسبب التلكؤ والتباطؤ في متابعة أوامر المحكمة، وقيامها بتقديم بيانات غير صحيحة بشأن استعداد العراق لقبول مواطنيه الذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة.
وقال جولدسميث: «تصرفت الحكومة بشكل خسيس في هذه القضية بتقاعسها عن الالتزام بأوامر المحكمة، وبتقديمها إعلانات كاذبة بشكل واضح عن مسؤولين حكوميين، وبطريقة أخرى، بمخالفتها التزامات التقاضي».وذكر جولدسميث أيضا أنه يتخذ خطوة نادرة بمعاقبة الحكومة بسبب سلوكها. لكنه قال إنه سيتناول ذلك رسميا في أمر منفصل.ولم
وقال جولدسميث: «تصرفت الحكومة بشكل خسيس في هذه القضية بتقاعسها عن الالتزام بأوامر المحكمة، وبتقديمها إعلانات كاذبة بشكل واضح عن مسؤولين حكوميين، وبطريقة أخرى، بمخالفتها التزامات التقاضي».
وذكر جولدسميث أيضا أنه يتخذ خطوة نادرة بمعاقبة الحكومة بسبب سلوكها. لكنه قال إنه سيتناول ذلك رسميا في أمر منفصل.
ولم ترد وزارة العدل بعد على طلب للتعليق على الحكم.
وقالت ميريام أوكرمان، المحامية لدى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ميشيغان، في بيان على موقع الاتحاد الالكتروني: «قرار اليوم يتعلق بالمحاسبة»، ويمثل الاتحاد العراقيين في القضية.
كانت إدارة ترامب قد اعتقلت العراقيين في عام 2017، في إطار جهود واسعة لتعزيز عمليات تنفيذ القانون والترحيل الخاصة بالمهاجرين في أرجاء البلاد.
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