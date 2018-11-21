الان تتابع خسائر فادحة لميلشيات الحوثي بعد خرق الهدنة في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الحديدة (اليمن)- الخليج 365:

تكبدت ميليشيات الحوثي الايرانية خسائر فادحة في الساعات الماضية داخل مدينة الحديدة غربي اليمن، بعد خرقها الهدنة الإنسانية، وفق مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية.

وقال المصدر، وفق وكالة “2 ديسمبر”، أمس الثلاثاء، إن المليشيات الحوثية دفعت بالعشرات من عناصرها الى محارق جديدة فحاولوا في الساعات الأولى من الفجر التسلل بعمليات انتحارية الى بعض الأحياء السكنية والمنشآت في شارعي صنعاء والخمسين فوجدوا أنفسهم تحت رحمة نيران اللوائين الأول والثاني حراس الجمهورية.

وأكد المصدر ان محاولات التسلل انتهت بمصرع وجرح عدد من الحوثيين، ولاذ الباقون بالفرار وسط المدينة.