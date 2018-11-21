ترامب يؤكد تمسكه بالسعودية من اجل اسرائيل ويعترف بالمتسبب في مأساة اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن

خاطب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من جديد نظام سلمان بالقول، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على علم مسبق بقتل خاشقجي، لكن هذه البداية لم تمنع ترامب من اعلان عزمه على مواصلة الشراكة مع السعودية لحماية مصالح بلاده وكذا لحماية الكيان إسرائيل.

ونشر البيت الأبيض، مساء الثلاثاء بيانا عن الرئيس الأمريكي تطرق فيه إلى قضية الحرب على اليمن زاعما فيه ان الاخيرة تشن حربا على السعودية لصالح ايران.

وخلافا لما بدأه من تصنيف للمعتدي والمعتدى عليه في اليمن، ابدى ترامب الذي ينعته الكثير من السياسيين بالاحمق استعداده لتوجيه اوامره للسعودية بالانسحاب من اليمن في حال غادرت ايران حسب زعمه.

وربط ترامب مسألة دخول المساعدات الانسانية لليمن بهذا الانسحاب المزعوم، وهو ما يعد اعترافا امريكا واضحا بتورط التحالف السعودي المدعوم امريكيا بفي تعميق الازمة الانسانية في اليمن.

تصريحات ترامب لم تكن ببلاش كما يقوله المصريون بل جاءت بعد ان وافقت السعودية على إنفاق مليارات الدولارات لامريكا من اجل ما اسماها محاربة الإرهاب الإسلامي المتطرف.

وأضاف ترامب في بيانه: “بعد زيارتي الطويلة إلى السعودية في العام الماضي وافقت المملكة على إنفاق واستثمار 450 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهذا المبلغ المالي قياسي وسيخلق مئات آلاف فرص العمل ويوفر نموا اقتصاديا عظيما، بالإضافة إلى فوائد كثيرة أخرى للولايات المتحدة. وسيتم إنفاق 110 مليارات دولار من أصل 450 لشراء المعدات العسكرية من شركات Boeing وLockheed Martin وRaytheon وكثير من الشركات العسكرية الكبرى الأخرى المتعاقدة في الولايات المتحدة”.

وقال ترامب: “إن إلغاءنا هذه الصفقات بصورة متهورة سيعود بمنفعة ضخمة لروسيا والصين، اللتين سيسرهما خوض هذه الأعمال الجديدة. وسيمثل ذلك هدية ممتازة لهما مباشرة من الولايات المتحدة”.