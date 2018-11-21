شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع النواب: إغلاق انستجرام للحسابات الوهمية يوقف استغلالها فى بث الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن إعلان منصة "انستجرام"، وقف الحسابات الوهمية على غرار ما فعله موقع "تويتر"، ستكون خطوة مهمة للغاية فى مواجهة استخدام تلك الحسابات الوهمية فى نشر العنف والإرهاب.

وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن البعض كان يستخدم الحسابات الوهمية من عدة دول كمنصبة للتحريض على ارتكاب الجرائم، أو التحريض على العنف أو استخدامه لبث الأفكار المتطرفة مستغلين مواقع التواصل الاجتماعى سواء "فيسبوك" أو "تويتر"، أو "انستجرام" فى هذه الأمور.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، على أن مسؤولى مواقع التواصل الاجتماعى تيقنوا أخيرا من خطورة بقاء تلك الحسابات الوهمية، وكيف استغلتها الجماعات المتطرفة لنشر أفكارها الإرهابية، وبث الادعاءات والشائعات، وبالتالى جاء قرار غلق الحسابات الوهمية خطوة أولى للحدث من استخدام تلك الحسابات فى نشر الأكاذيب والشائعات.

وكانت منصة مشاركة الصور "إنستجرام" المملوكة لفيس بوك أعلنت عن تغيير جديد فى سياسة خصوصيتها، إذ ستعمل ضمنها على تنظيف المنصة من الحسابات الوهمية أو التابعة لتطبيقات الطرف الثالث والتى تقدم متابعات وهمية وإعجابات وتعليقات بشكل مستمر على الشبكة.