تعيين كوخافي رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي خلفا لآيزينكوت

صادقت لجنة تعيين كبار المسؤولين الإسرائيليين على تعيين اللواء أفيف كوخافي رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي خلفا لغادي آيزينكوت الذي تشارف ولايته على الانتهاء.
ولفتت اللجنة إلى أنه وبعد الفحص لم تجد أي خلل يتعلق بنظافة يدي كوخافي البالغ من العمر 54 عاما، وأنه لم تكن هناك أي شائبة تتعلق بالاعتبارات التي من خلالها تمت التوصية على تعيين كوخافي رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي.
وقبل تقديم استقالته، أعلن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان عن قراره ترشيح نائب رئيس الأركان الحالي كوخافي للمنصب.
وترأس كوخافي قيادة المنطقة الشمالية، وكان رئيس المخابرات العسكرية خلال حرب 2014 وقائد لواء المظليين خلال ملية الدرع الواقى أثناء الانتفاضة الثانية عام 2002.
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