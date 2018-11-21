البنتاغون: تصفية 37 إرهابيا من "الشباب" بغارات أميركية في الصومال

أعلنت ​وزارة الدفاع الاميركية​ "​البنتاغون​" أن "37 على الأقل من عناصر حركة "الشباب" الإرهابية في ​الصومال​ تمت تصفيتهم جراء غارتين نفذهما الطيران الحربي الأميركي هناك"، موضحةً أنه "على حسب تقديراتنا، أسفرت الضربة الأولى عن تصفية 27 مسلحا، أما الضربة الثانية فأدت إلى تصفية 10 مسلحين".

وأشارت إلى أن "الضربتين لم تسفرا عن إصابات بين المدنيين، وأن العملية جرت بالتنسيق الوثيق مع ​القوات​ الحكومية الصومالية".