نصار: لن أتفاجأ في حال تعاون الحريري في اللحظة الأخيرة لتشكيل الحكومة

أكد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنيس نصار​ أننا "نأمل أن تحلّ الأزمة السنيّة كما حلّت عقدة "​القوات اللبنانية​" وكما حلّت عقدة الوزير الدرزي الثالث"، مشيراً إلى أننا "نسمع أن الحل بات قريباً من دون وجود معطيات".

وأوضح نصار، في حديث تلفزيوني، أنه "في حال رغب ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ المقايضة في الحقائب فليكن ذلك، ونحن لا نتمنى سوى الإسراع بالموضوع لأن هناك استحقاقات في البلد ولم يعد لنا الرفاهية للتأجيل".

ولفت إلى أنه "حسب ما نسمع فإن الحريري لا يزال معارضاً لتوزير النواب ​السنة​ وهو كان متعاوناً معنا، لذلك فأنا لن أتفاجأ في حال تعاون الحريري في اللحظة الأخيرة من أجل ​تشكيل الحكومة​"، مشيرا إلى أنه "من الضروري أن تحلّ العقدة الراهنة وفي حال حلّت وتمّ إيجاد عقدة ججديدة فحينها نقول بالتأكيد ان العقدة خارجية".