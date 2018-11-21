مصدر للجريدة: غوتيريس سيدعو الى تمكين الدولة اللبنانية من بسط سيطرتها على كامل أراضيها

أفاد مصدر دبلوماسي لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في ​لبنان​ بالإنابة، برنيل داهلر كارديل، ستعرض خلال جلسة ​مجلس الأمن​ يوم غد، ارتياح ​الأمم المتحدة​ للتعاون القائم بين ​الجيش اللبناني​ و​القوات​ الدولية والخطوات التي تتخذ لتعزيز قدرات الجيش وتمكينه من القيام بدوره كاملا، وستشير الى استمرار انتشار ​السلاح​ غير الشرعي ل​حزب الله​، والذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي بالأمر الخطير".

ولفت المصدر الى أن "الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، سيدعو في التقرير الذي تسلمه رئيس وأعضاء مجلس الأمن الأربعاء الماضي، الى تمكين ​الدولة اللبنانية​ من بسط سيطرتها على كامل أراضيها من خلال أجهزتها الشرعية ونزع السلاح غير الشرعي في أقرب وقت".