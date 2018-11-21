أفاد مصدر دبلوماسي لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة، برنيل داهلر كارديل، ستعرض خلال جلسة مجلس الأمن يوم غد، ارتياح الأمم المتحدة للتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية والخطوات التي تتخذ لتعزيز قدرات الجيش وتمكينه من القيام بدوره كاملا، وستشير الى استمرار انتشار السلاح غير الشرعي لحزب الله، والذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي بالأمر الخطير".
ولفت المصدر الى أن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، سيدعو في التقرير الذي تسلمه رئيس وأعضاء مجلس الأمن الأربعاء الماضي، الى تمكين الدولة اللبنانية من بسط سيطرتها على كامل أراضيها من خلال أجهزتها الشرعية ونزع السلاح غير الشرعي في أقرب وقت".
شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر للجريدة: غوتيريس سيدعو الى تمكين الدولة اللبنانية من بسط سيطرتها على كامل أراضيها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .