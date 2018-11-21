"أحلام" أول فتاة تترأس اتحاد جامعة دمياط: "نفسي أكون وزيرة للآثار"

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

نجحت أحلام وليد، الطالبة في كلية الآداب، أن تفوز في انتخابات اتحاد الطلاب وتترأس اتحاد جامعة دمياط بعد انتخابات شارك فيها الآلاف من طلاب الكليات المختلفة لتصبح أول فتاة تتقلد المنصب في الجامعة، لكنها تؤكد أن أحلامها لا تنقطع طالما آمنت بما يقوله محمود درويش "سأصير يومًا ما أريد".

تقول أحلام وليد في حديثها لـ"مصراوي"، إنها تحلم أن تصبح أصغر وزيرًا للآثار وتسعى بجد لصقل قدراتها وتنمية مهاراتها "من أول لحظة دخلت فيها الجامعة وشاركت في الأنشطة الطلابية، وكان حلمي الترشح لرئاسة الاتحاد علشان أخدم الطلاب وأقدر أساعدهم وأعمل حاجة كويسة".

في الانتخابات التي أجريت قبل أيام، توقعت أن تفوز بالمنصب رغم صعوبة المنافسة، حيث تشير إلى أنها تعمل مع أعضاء اتحاد الجامعة على دعم الطالب في إطار الموارد والإمكانيات المتاحة فضلا عن تشجيع الطلاب على خوض مسابقات الإبداع والمشاركة في الأنشطة والتدريبات المختلفة بما يتناسب مع سوق العمل.

التحقت أحلام وليد بقسم الآثار المصرية في كلية الآداب، وحصلت على لقب أصغر رئيس جمعية توعوية وشاركت في أنشطة داخل الجامعتين الأمريكية والروسية وبعض السفارات والمراكز الثقافية، تؤكد "لا فرق بين الرجل والمرأة، الإنسان الذي لديه يمتلك هدفًا محددًا ويسعى إليه ينجح".

شغلت أحلام كذلك منصب رئيس برلمان شباب إدارة دمياط لعامين متتالين، ومدرب بمشروع مع إحدى المؤسسات الدولية لخدمة وحماية شؤون الطفل داخل المحافظة، كما حصلت على دبلومة استراتيجيات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بكلية الدفاع الوطني الدفعة 36، ودبلومة إدارة الأزمات بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في الدفعة السابع إلى جانب العشرات من البرامج والدورات التدريبية في مجال حقوق المرأة والطفل والعمل التطوعي.