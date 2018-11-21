اليوم.. سحر نصر تستعرض الخريطة الاستثمارية للمحافظات في البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، اجتماعًا، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ بشأن الخريطة الاستثمارية للمحافظات (على مستوى الوحدات المحلية).

ويشارك في الاجتماع الدكتورة نفين جامع، رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلو وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والصناعة.

ويناقش الاجتماع الخريطة الاستثمارية للمحافظات، وهل وضعتها الحكومة لكل المحافظات أم لا.

وطلبت لجنة الإدارة المحلية من الحكومة في وقت سابق معرفة الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية.