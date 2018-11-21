تفاصيل اليوم الثاني من سيمينار المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

عقد المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، أمس الثلاثاء، عدة جلسات، في ثاني أيام انعقاده بمركز لوجوس الباباوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ونظمت سكرتارية المجمع جلسة بعنوان "التكنولوجيا والاتصالات والقنوات الفضائية"، ناقشت عدة قضايا من بينها: الكنيسة والتكنولوجيا، التكنولوجيا واستخدامها في الخدمة، الكنيسة والقنوات الفضائية، الكنيسة وبرامج الكومبيوتر، أفكار متطورة لتطوير أداء التكنولوجيا في الخدمة.

كذلك عُقدت جلسة تحت عنوان "المشاركة المسكونية"، تناول المجتمعون فيها عدة نقاط من بينها: الحوارات المسكونية، العلاقات المسكونية، مفهوم الوحدة كتابيًّا وآبائيًّا وليتورجيًّا ومسكونيًّا، رؤية العمل المسكوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العصر الحديث.

كذلك تناولت الجلسة أسباب الانفصال سواء بسبب الوحدة، أو البدعة، أو الانشقاق، والحوارات المسكونية الرئيسة في الوقت الحالي، دراسة الوضع الحالي وأهمية استمرار العلاقات.

كما شهدت الفترة المسائية من السيمينار تقسيم الآباء أعضاء المجمع إلى خمس ورش بواقع ورشة لكل محور من المحاور الآتية: الإيمان الأرثوذكسي وتحديات القرن الـ ٢١، الهوية القبطية، خدمة الشباب، العلاقات المسكونية، التكنولوجيا والاتصالات.

وعقد المجمع المقدس جلسته الافتتاحية، أول أمس الاثنين، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بحضور 97 من أعضاء المجمع من الآباء المطارنة والأساقفة، إلى جانب وكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية.