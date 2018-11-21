اليوم.. "مدبولي" يرأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي؛ لبحث عدد من الملفات الخدمية والتنموية، والتي تهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، الأربعاء.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عرض تقرير من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، حول ما تم من إجراءات لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى تهدف للقضاء على فيروس سي، والأمراض غير السارية.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة الصحة، مؤتمرًا صحفيا؛ لإعلان ما تم من إجراءات، وعدد من شارك في هذه المبادرة، ونسب الإصابة ونسب من تم علاجهم، فور اكتشاف المرض.