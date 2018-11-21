متلازمة ما قبل الحيض.. لماذا تحدث للمرأة؟

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - على امتداد التاريخ، تطمث النساء بشكل شهري ما يعرف باسم "الدورة الشهرية"

ولذلك فإن الأمر المثير للفضول هو أن أول توثيق معروف لما يسمى "متلازمة ما قبل الحيض((PMS) حدث في وقت متأخر جدا.

ففي عام 1931، وصفت الخبيرة النفسية كارين هورني الأعراض التي تحدث قبل أسبوع من الدورة الشهرية لإحدى مريضاتها والتي تشمل التوتر المتزايد والانفعال المفرط والاكتئاب والقلق.

والآن أصبح مقبولا بشكل عام أن يعاني 80% من النساء في سنوات الخصوبة مما يسمى " متلازمة ما قبل الحيض".

وتتضمن أعراض المتلازمة الشعور بالإرهاق وفقدان السيطرة والإحساس بالذنب والصداع وزيادة الوزن والشره في الطعام والتقلصات العضلية والشعور بالحزن والتهاب الثدي ومشكلات النوم وصعوبة التركيز.

بيد أن أعراض تلك المتلازمة تختلف عن اضطراب ما قبل الطمث الاكتئابي الذي يعتبر أقل شيوعا والمدرج في دليل تشخيص الاضطرابات العقلية حيث تعاني المرأة المصابة به من اكتئاب حاد يصاحبه غالبا أفكار انتحارية.

لا توجد نظرية واضحة حتى الآن تفسر أي الهرمونات التي تحفز كيماويات معينة تجعل المرأة تصاب بهاتين المتلازمتين.

لكننا نعرف أن بعض النساء تتغير أمزجتهن جراء التقلبات الصغيرة في هرمونات التناسل.

وبالنسبة للنساء الأكثر عرضة للاضطرابات، فإن أي تغييرات صغيرة في هرموني الأستروجين والبروجستيرون تحدث تقلبا في كيماويات المخ الرئيسية وبالتالي تؤثر على الحالة المزاجية والسلوكيات.