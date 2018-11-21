ميريام كلينك: "أنا أقدّر أعضائي الحميمة ولا أعطيها للغرباء"

عبر "انستغرام"، سأل أحد المتابعين للعارضة ميريام كلينك، إنْ كانت ما زالت عذراء، وإن كان الجواب كلا، فكم مرة مارست الجنس؟ فما كان من كلينك إلا أن ردّت بجرأة قائلة: "انا أكره الجنس، رغم أنني ارتدي الملابس المثيرة". وأضافت: "ممارسة الجنس أمر مقزز بالنسبة لي". وتابعت: "أنا أقدّر أعضائي الحميمة ولا أعطيها للغرباء".

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