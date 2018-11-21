أسباب اندثار الحضارات القديمة متوافرة اليوم

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بعض ملامح حضارة وادي نهر السند، وهي من أولى الحضارات العالمية التي تعود لأسلاف سكان ما يعرف اليوم بباكستان (غيتي)

كشف علماء بمعهد "وودز هول" لعلوم المحيطات في الولايات المتحدة؛ عن السبب الرئيسي الأول لاندثار الحضارات القديمة.

وذكرت مجلة "ساينس أليرت" (Science Alert) أن التغير المناخي أدى -بشكل مباشر أو غير مباشر- لاختفاء الحضارات القديمة.

واستشهد العلماء على اكتشافهم هذا باندثار حضارة وادي السند، وهي من أولى الحضارات العالمية، إذ نشأت قبل 4500 سنة في منطقة باكستان حاليا وشمال الهند حول نهر السند.

وخلافا لما كان متوقعا، لم يكن السبب في اندثار هذه الحضارة هو الاحتباس الحراري العالمي، بل انخفاض درجات الحرارة القوي الذي أدى إلى اختفاء معظم الأراضي الصالحة للزراعة، وانتقال حضارة وادي السند من المدن المتقدمة في السهول إلى التلال.

يقول الجيولوجي ليفيو جيوسان من معهد وودز هول إنه على الرغم من أن الرياح الموسمية الصيفية المتقلبة جعلت الزراعة صعبة على طول نهر السند، فإن العواصف الشتوية التي تسببت في هطول أمطار على الجانب الباكستاني، هي التي دمرت المحاصيل وأجبرت السكان على الانتقال.

وضرب العلماء مثلا آخر لانقراض الحضارات بسبب تغير المناخ والمرض؛ بما حصل في أوروبا إبان انتشار المجاعة الكبرى في الفترة بين عامي 1315 و1317، حيث ارتفع مستوى الأمطار بشكل غير طبيعي ودمر الأراضي الصالحة للزراعة.