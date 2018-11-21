أستراليا: 26 ألف أسترالي يخدعون السنترلينك ويدَّعُون العزوبية

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - كشفت إحصائيات مذهلة أن أكثر من 70 شخص يوميا يقدمون بيانات زائفة للسنترلينك عبر ادعاء العزوبية للحصول على إعانات أكبر رغم أنهم مرتبطون.

وأضافت أن أكثر من 26 ألف شخص حصلوا على مدفوعات إجمالية غير مستحقة بلغت 61 مليون دولار من خزينة الدولة خلال العام الماضي جراء تقديم بيانات زائفة عن حالة ارتباطهم وادعاء العزوبية.

ووصل متوسط المبلغ غير المستحق الذي حصل عليه الشخص الواحد من الذين يدعون العزوبية 2343 دولار عام 2017 مقابل 1986 دولار فقط العام السابق.

وزادت الحكومة الأسترالية من مراجعاتها لضبط المزورين في ظل تعاون بين البوليس الفيدرالي ووزارة الخدمات الاجتماعية.

واستهدف القائمون ون على تلك الحملات التفتيشية مناطق معينة ترتبط بنسبة مخاطر أكبر تتعلق باحتيال الدعم الاجتماعي.

وذهبت السلطات إلى الشوارع وتحدثت مع الأشخاص هناك وشجعوهم على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.

الإجراءات الجديدة أسفرت عن استعادة الحكومة أكثر من 2 مليون دولار منذ بداية الحملة المشددة في 2016.

وفي أحد الحالات، تم سجن سيدة في فيكتوريا تبلغ من العمر 76 عاما لمدة 3 سنوات بعد إدانتها بتهمة الحصول على إعانات بقيمة 287000 ألف دولار بعد تقديم معلومات زائفة ادعت خلالها أنها عزباء رغم أنها كانت في علاقة مع رجل يملك الملايين.

من جانبه، حذر وزير الخدمات الإنساني مايكل كينان من عواقب وخيمة في انتظار أي شخص يفكر في خداع نظام السنترلينك.